Санкт-Петербург, 30 июля, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Близкий друг рэпера Александра Юшко, известному под псевдонимом Энди Картрайт, расчлененное тело которого было обнаружено расфасованным по пакетам в его квартире, сообщил, что перед смертью музыкант писал новый альбом. Об этом Александр Зиганшин заявил журналистам 30 июля.

Личная страница Александр Юшко в «Вконтакте». Перед своей смертью рэпер Картрайт писал новый альбом

По его словам, Юшко был очень начитанным и умным человеком, единственная проблема, которая у него была — с алкоголем.

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«Наркотиков у него никаких нет, только с алкоголем проблемы были. В последнее время он занимался своим альбомом, который сейчас должен выйти», — отметил Зиганшин.

Напомним, по предварительной версии, как утверждает его жена, музыкант умер от передозировки наркотиками. Однако, когда его тело обнаружила супруга, женщина решила избавиться от трупа расчленив его. Таким образом, как она объяснила своему адвокату, хотела скрыть «бесславную смерть» мужа.

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