Калуга, 30 июля, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В Калужской области с начала года 477 жителей старшего поколения приобретают новые профессии, пользующиеся спросом на местном рынке труда. 409 человек в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста уже завершили обучение. Об этом 30 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

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По данным ведомства, обучение осуществляется по профессиям «бухгалтер», «водитель погрузчика», «кассир торгового зала», «менеджер» «секретарь-делопроизводитель», «повар», «парикмахер», «охранник» и ряд других. По программам повышения квалификации пользуются спросом изучение кадрового делопроизводства, основ компьютерных программ, а также программы «ценообразование и сметное дело в строительстве», «управление государственными и муниципальными закупками».

Мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан в регионе реализуется в рамках областного проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».