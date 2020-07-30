Киев, 30 июля, 2020, 14:26 — ИА Регнум. С новой кредитной программой для Украины от МВФ «происходит что-то непонятное», сообщило 29 июля украинское издание «Деньги».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур

В материале говорится, что некоторые источники утверждают, что программа «заморожена», хотя никакой официальной информации об этом не было.

Издание отмечает, что на одном из мероприятий постоянный представитель фонда на Украине Йосту Люнгмана попросили подтвердить, что программа идет по ранее согласованному графику, на что представитель МВФ заявил, что воздержится от ответа.

Также отмечается, что миссия МВФ должна была посетить Украину в июле, но визит так и не состоялся. По результатам этого визита Фонд должен был принять решение о выделении Киеву следующих траншей кредита.

ИА REGNUM напоминает, что в июне Украина и МВФ согласовали новую программу формата stand-by сроком на 18 месяцев на $5 млрд. Через несколько дней поле подписания документов фонд направил в Киев первый транш кредита, который составил $2,1 млрд. Предполагалось, что следующий транш Украина получит осенью.

Напомним, что для подписания новой кредитной программы власти Украины приняли ряд резонансных законов, которые критически воспринимаются обществом — например, закон о продаже земли.