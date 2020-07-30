Калуга, 30 июля, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вместе с представителями Фонда капитального ремонта проверил как продвигаются работы по ремонту дома № 25а по улице Кирова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в доме запланированы работы по ремонту кровли на сумму порядка 4 миллионов рублей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проверил ход ремонта дома на улице Кирова

В смету входит замена стропильной системы, утепление, ремонт и замена карнизных плит, а также ремонт вентиляционных каналов. На сегодняшний день работы выполнены на 40%, в график подрядчик укладывается, завершить ремонт планируется к 28 августа. Жители высказали руководителю подрядной организации ряд замечаний: работы ведутся медленно, были случаи затопления квартир.

«Необходимо особое внимание уделить качеству работ, соблюдать установленные сроки и не допускать залития квартир, — подчеркнул глава городского самоуправления. — Лето выдалось дождливым, следует принять все меры для защиты от осадков тех участков дома, где раскрыта кровля».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проверил ход ремонта дома на улице Кирова

В то же время представители Фонда капитального ремонта и управляющей компании работу подрядчика оценивают положительно.

«Отрадно, что подрядная организация, Фонд капитального ремонта и управляющая компания работают в тесном контакте. Через неделю мы вернёмся на объект и проверим, как продвигается ремонт и укладывается ли в график подрядчик», — подвёл итог Александр Иванов.

Также глава городского самоуправления осмотрел двор дома № 68 по улице Кирова. Во дворе «Калугатеплосеть» проводит замену коммуникаций, ремонтные работы доставляют немало неудобств жителям.

«Калугатеплосеть интенсивно готовится к зимнему отопительному сезону, ведётся замена изношенных коммуникаций, — отметил Александр Иванов. — Жителей беспокоит то, что разрытия проводятся на благоустроенных дворовых территориях, в том числе благоустроенных силами самих жителей, как во дворе дома №68. Вызывают недовольство и слишком медленные темпы работ, дворы остаются перекопанными недели, а то и месяцы. Перед городскими службами стоит задача как можно быстрее устранить разрытия и выполнить все работы качественно. Калужские дворы вновь должны выглядеть красивыми и благоустроенными».