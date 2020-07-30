Рига, 30 июля, 2020, 14:15 — ИА Регнум. На территории Латвии за прошедшие сутки было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Зарегистрированы четыре новых случая (заражения коронавирусом)», — говорится в сообщении.

Также указывается, в что результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1228.

Также сообщается, что за это же время в Латвии не было зафиксировано ни одного скончавшегося от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 31.

При этом отмечается, что на данный момент в республике 1052 человека вылечились от нового заболевания и что всего было проведено 197 035 тестов на коронавирус, 1704 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1356 и превысило 49 тысяч.