Ярославль, 30 июля, 2020, 14:05 — ИА Регнум. В Ярославле проходит восьмое межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На встречу съехались бизнес-омбудсмены из 46 субъектов федерации, включая регионы Поволжья, Урала, Северного Кавказа, Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Кроме того, организована видеосвязь с другими регионами.

Duma.yar.ru Межрегиональное совещание уполномоченных

Главной темой встречи представителей бизнес-сообщества стала ситуация с коронавирусом в регионах.

«Мы будем обсуждать положение дел в условиях пандемии, те вызовы, которые есть перед аппаратами уполномоченных. Ярославль стал той аналитической площадкой, где мы выработаем решения, которые будут реализовываться по всей стране… Промежуточные итоги в экономике мы почувствуем в сентябре-октябре по тем закрытым предприятиям, по тем людям, которые разорились и не смогли открыться по новой. Как пример, рестораны сейчас с трудом открываются, это спортивные комплексы и фитнесс-центры», — говорит уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

В каждом регионе действует свой пакет ограничительных мер и свои средства поддержки предпринимателей.

«Ярославская область оказалась одной из тех, кто достаточно быстро и оперативно воспринимали те меры, которые были предприняты региональными правительствами. И надо сказать, что у бизнес-сообщества, которое здесь собралось, крайне важен обмен информацией, когда меры, принимаемые в одном регионе транслировались достаточно быстро в другие регионы в течение 2−3 дней», — отмечает вице-президент общероссийской общественной организации «Опора России» Владислав Корочкин.

Duma.yar.ru Участники встречи

Помимо коронавируса, участники межрегионального совещания бизнес-омбудсменов обсуждают вопрос уголовного преследования предпринимателей, проблему кадастровой оценки имущественных налогов, тему федеральных нормативных актов, которые вредят бизнесу.

«Те решения, которые принимаются рядом федеральных структур они противоречат тем решениям, которые принимаются в регионах. Яркий пример — пресловутый приказ МЧС, который вводит ограничения для торговли на первых этажах зданий. В результате закроется целая сетка торговых точек, которые с советского времени исторически работают, яркий пример — это автомагазины», — заявил ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Межрегиональное совещание бизнес-уполномоченных продолжится 31 июля в Тутаеве.