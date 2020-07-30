Иркутск, 30 июля, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Новый глава Иркутской области Игорь Кобзев достаточно чётко обозначил свое видение вопросов, связанных с возможностью вырубки тайги на прибайкальской территории. Выступая сегодня, 30 июля, с докладом на совещании, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин, он, в частности, отметил, что поправка к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающая сплошные рубки, вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области.

Hdimagelib.com Рубка деревьев

«Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, объективно оцениваем важность подобных преобразований для области. Однако мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал», — отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Главу государства он попросил дать поручение РЖД совместно с правительством Иркутской области, научным, экологическим сообществом о заключении соглашения по проведению дополнительных мер в части строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

«Чтобы и реализовать закон, и не навредить экологической экосистеме озера Байкал. Совместно с РЖД мы готовы представить предложения в месячный срок и доложить Вам в установленном порядке», — подчеркнул глава Приангарья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях в РЖД заявили, что не планируют строительство новых железных дорог у озера Байкал и вырубку тайги. При этом в компании допустили вырубку небольшой полосы шириной 10−15 метров вдоль действующих путей для технологических объектов.