Киев, 30 июля, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Мечта премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля собрать 1 млрд долларов на т.н. «большой приватизации» — это лишь «бред дилетанта», заявил в своем комментарии 30 июля украинский экономист Александр Гончаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт отметил, что правительству Украины нельзя так цинично обманывать людей такого рода заявлениями.

«На Украине… выставляются на продажу фактически убитые заводы и комбинаты с огромными долгами из-за коррупционных «схематозов», без ведущих специалистов и с потерянными рынками сбыта еще советской постройки», — обратил внимание Гончаров.

Он отдельно подчеркнул, что абсолютно все выставляемые на приватизацию объекты — это предприятия, построенные еще во времена СССР.

«И за них Шмыгаль хочет получить от профессиональных иностранных инвесторов 1 млрд. долларов? Ну-ну», — иронически резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что Шмыгаль накануне заявил, что у правительства Украины есть позитивные ожидания от т.н. «большой приватизации», которая в «последующие годы», должна обеспечить около 1 млрд долларов поступлений в госбюджет. Премьер не уточнил, когда конкретно это может быть.

Согласно госбюджету, приватизация в 2020 году должна принести государственному бюджету Украины около 12 млрд грн., однако еще в марте процесс распродажи госпредприятий был официально приостановлен из-за карантина.