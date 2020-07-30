Бухарест, 30 июля, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1356 и превысило 49 тысяч. Об этом 30 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«На сегодня в Румынии подтверждены 49 591 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 35 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2304.

При этом уточняется, что на сегодняшний день свыше 26,6 тысячи человек в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на девять и достигло 2051.