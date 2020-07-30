Москва, 30 июля, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Обязательную маркировку бутилированной воды в России планируют внедрить во втором квартале 2021 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Бутилированная вода

По его словам, с апреля 2020 года запущен пилотный проект, который завершится в марте 2021 года. Министр уточнил, что решение об обязательной маркировке будет принято по итогам пилотного проекта.

Напомним, в 2019 году в России внедрили обязательную маркировку нескольких товаров в различных отраслях, в том числе духов, шин, табака, фотокамер и других товаров.