Тверь, 30 июля, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Новые автомобили скорой помощи учреждениям здравоохранения Тверской области и аварийно-спасательную технику для МЧС региона передал губернатор Игорь Руденя 30 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В рамках церемонии состоялось также награждение медиков, строителей, волонтеров, которые внесли значимый вклад в борьбу с пандемией. Глава региона обратился со словами благодарности к врачам и работникам скорой помощи, которые и сейчас продолжают работу в режиме повышенной готовности.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя передал медикам новые реанимобили

«Врачи и фельдшеры, медсёстры и водители скорой помощи — это настоящие герои нашего времени. Тверская область по праву гордится вами. Желаю всем, кто будет трудиться на новых машинах, всегда вовремя приезжать на вызовы. Успехов вам и вашим коллегам, здоровья и благополучия», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона передал учреждениям здравоохранения в муниципалитеты Тверской области 21 новый автомобиль, в том числе 18 реанимобилей высокого класса «С». Автомобили были получены в рамках федеральной помощи регионам для повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Машины направлены в автопарки Тверской и Вышневолоцкой станций скорой медицинской помощи, в ДОКБ и ОКБ, а также в Зубцовскую, Торжокскую, Бологовскую, Бежецкую ЦРБ. Реанимобили оснащены самым современным оборудованием, в том числе и аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

«От лица всего медицинского сообщества хочу выразить благодарность за регулярное обновление автопарка. Сегодня скорая помощь — это новые реанимобили, высокие технологии в диспетчеризации, это растущая команда профессионалов — опытных врачей и активной молодежи», — поблагодарил главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Оперативно-служебный транспорт и аварийно-спасательную технику губернатор передал сегодня и Управлению МЧС России по Тверской области. Четыре автомобиля предназначены для профилактических рейдов по предотвращению пожаров, доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания и другой повседневной деятельности инспекторов пожарной охраны, а два пожарно-спасательных мотоцикла помогут доставлять специализированные средства и оборудование для проведения работ в условиях высокой плотности транспортного потока на дорогах общего пользования.

Губернатор вручил награды за вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции: почетные звания, грамоты и благодарности вручены 14 жителям Верхневолжья: медикам, волонтерам, специалистам МЧС и строителям, участвовавшим в переоборудовании инфекционных госпиталей, из Твери, Вышнего Волочка и Бежецка.

«Это награды тем людям, которые одними и первых столкнулись с эпидемией коронавируса. Все жители Тверской области знают, насколько профессионально вы подошли к своей работе и как бережно относитесь к пациентам, которым требуется ваша помощь», — отметил глава региона.