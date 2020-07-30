Стокгольм, 30 июля, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Председатель шведского Молодежного союза Социал-демократов Филипп Ботстрём призвал политиков «помогать беженцам на месте, а не принимать их на территорию Швеции». Свою точку зрению молодой человек поменял на абсолютно противоположную, с тех пор как выступил за политику открытых границ в период кризиса 2015 года, когда сотни тысяч беженцев прибыли на территорию Европы. Об этом 20 июля сообщила газета Expressen.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Во время хаоса, связанного с предоставлением убежища в 2015 году, Филип Ботстрём был решительным сторонником политики открытых границ, проводимой действующим премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Когда правительство в ноябре того же года приняло решение сократить приток иммигрантов, который в октябре 2015 года составлял порядка 10 000 беженцев в неделю, он был крайне разочарован.

Но это было в прошлом, а сегодня, почти пять лет спустя, он передумал и выступил в роли критика существующей политики в отношении иммиграции. Вместо принятия еще нескольких десятков тысяч новых беженцев, он считает, что помощь нужно оказывать на месте, в нуждающихся странах.

«Это в основном и касается главного лозунга всех социал-демократов: «Международная солидарность», — заявил Ботстрём.