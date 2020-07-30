Ново-Огарево, Московская область, 30 июля, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Разрушенную экосреду в городе Усолье-Сибирское Иркутской области необходимо восстановить. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании по экологической ситуации в Иркутской области

«Нужно определить порядок долгосрочной работы для того, чтобы восстановить разрушенную экосреду», — сказал президент.

Также он поручил создать условия для экономического развития города Усолье-Сибирское.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.