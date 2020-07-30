Челябинск, 30 июля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Челябинской области скончалась сотрудница скорой помощи Миасса. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Женщине было 60 лет. 27 июля она должна была выйти на очередную смену. Но 26-го у неё поднялась температура. После проведения КТ её госпитализировали. Анализ на коронавирус оказался условно положительным. 29 июля состояние женщины резко ухудшилось. В итоге она скончалась.

Отметим, на Южном Урале это не первая смерть среди медиков с коронавирусом. Первый случай произошёл в мае.