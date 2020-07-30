Ново-Огарево, Московская область, 30 июля, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Проблему хранения отходов химического производства в городе Усолье-Сибирском Иркутской области замалчивали, а не решали по существу. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании.

Irkobl.ru Территория «Усольехимпром»

«Если по-честному сказать, никто этим и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали», — сказал президент.

Он отметил, что ждёт доклада по ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, объекты химического производства в городе Усолье-Сибирское Иркутской области находятся в аварийном состоянии.