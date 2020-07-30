Ново-Огарево, Московская область, 30 июля, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Объекты химического производства в городе Усолье-Сибирское Иркутской области находятся в аварийном состоянии. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом решению проблемы.

Kremlin.ru Совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском (в режиме видеоконференции)

Глава государства рассказал, что «посмотрел, что там происходит, посмотрел необходимые информационные материалы». Он отметил, что проблемы накапливались с 30-х годов прошлого века и никем не решались.

«Объекты отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии», — сказал президент.