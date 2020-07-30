Москва, 30 июля, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Возможность полноценного проведения тестовых соревнований в Пекине к зимней Олимпиаде 2022 года поставил под сомнение Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 30 июля сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР) со ссылкой на МОК.

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МОК провёл заседание координационной комиссии, которая пришла к выводу, что влияние COVID-19 и ограничения на перемещение между странами могут создать вызовы при посещении Китая во время зимнего сезона 2020/21.

Отмечается, что оргкомитет «Пекин-2022» продолжает сотрудничество с МОК и международными федерациями и ищет возможность провести тестовые мероприятия.

9 июля Китай сообщил об отмене любых международных соревнований на территории страны до конца 2020 года. Исключением стали некоторые тестовые соревнования по зимним видам спорта.