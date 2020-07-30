Москва, 30 июля, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Нефть 30 июля дешевеет. Нефть марки Brent снижается более чем на 1%, однако технически ситуация никак не изменилась. Котировки прочно стоят в коридоре $41 — $45 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Локальное падение цен на нефть вызвано опасениями, что увеличение числа случаев заражения коронавирусом может поставить под угрозу восстановление спроса на топливо.

При этом статистика по запасам нефти и нефтепродуктов опубликованная вчера от минэнерго США продемонстрировала, падение запасов. Они рухнули на 10,61 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали, что они вырастут на 0,36 млн баррелей.

Такая тенденция говорит о том, что спрос постепенно восстанавливается. Однако статистика фактически была проигнорирована.

Кроме того, возможно, что страны ОПЕК+ с августа увеличат поставки нефти на мировой рынок примерно на 1,5 млн баррелей в сутки.

Сейчас на нефть оказывает влияние много противоречивых факторов, поэтому нефть, вероятно, продолжит консолидироваться в прежнем диапазоне.

Однако не исключено, что ближе к заседанию ОПЕК+ начнет формироваться направленная тенденция на рынке нефти. В какую сторону сдвинутся котировки, будет зависеть от настроений на нефтяном рынке, а также от потенциального решения ОПЕК+», — пояснил эксперт.

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