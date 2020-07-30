Волгоград, 30 июля, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Обращать внимание и вести наблюдения за местами концентрации самок итальянского пруса попросили в Россельхозцентре фермеров Волгоградской области. Это поможет оценить фитосанитарную обстановку и составить план истребительных работ на 2021 год, сообщает пресс-служба регионального филиала Россельхозцентра.

Джеймс Тиссо. Нашествие саранчи. 1896 — 1900

Специалисты филиала провели летнее обследование на выявление взрослых особей саранчовых на площади 32 тысячи га. Исследование показало, что большая часть популяции сейчас находится в стадной фазе размножения. Отследить места скопления вредителей могут землепользователи всех форм собственности. Фермеров просят на полях обозначать ареал итальянского пруса любыми заметными предметами или отмечать точки на картах, в электронных приложениях. На основе этих данных специалисты Россельхозцентра оценят численность саранчи и составят рабочий план истребительных работ на 2021 год.

Начало яйцекладки итальянского пруса зафиксировано в регионе 23 июля 2020 года.