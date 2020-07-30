Киев, 30 июля, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) обратится в офис генерального прокурора страны с просьбой инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии граждан РФ на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает 30 июля BBC News Украина.

Torange.biz Служба Безопастности Украины

В СБУ не уточнили, о каком количестве задержанных гражданах РФ идёт речь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможной выдаче граждан РФ Украине заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

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