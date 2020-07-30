Кострома, 30 июля, 2020, 12:54 — ИА Регнум. В костромской исправительной колонии строгого режима № 7 установили скульптуру Ждуна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСИН по Костромской области.

Фото УФСИН России по Костромской области Фонтан «Ждун»

Фигуру интернет-мема из цементной смеси вылепили сами осуждённые. Интересно, что «одет» Ждун в соответствии с правилами — в форму «установленного образца» с именной биркой и головным убором.

«По нашему замыслу, появление такой скульптуры в стенах исправительного учреждения должно нести и смысловую нагрузку: Ждун олицетворяет ожидание освобождения. А уж по концу срока или условно-досрочно — это зависит от самих осужденных», — сказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-7 Алексей Куликов.

Постаментом юмористическому персонажу служит фонтан. Находится сооружение рядом с храмом при колонии.

Создательница образа Ждуна — скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. Существо с головой северного морского слона, телом личинки и руками человека символизирует терпеливое пассивное ожидание. Популярность в интернете образ обрел в 2017 году.