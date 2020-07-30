Токио, 30 июля, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Японская компания Honda провела премьеру рестайлингового минивэна Odyssey. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Hondanews.com Honda Odyssey 2021 года

Новинка должна стать главным конкурентом модели Chrysler Pacifica и модернизированной версии Toyota Sienna.

Рестайлинговая Odyssey EX оснащена модернизированными креслами и трехцветными ковриками. За дополнительную плату можно получить кресла с контрастной строчкой и удобной поясничной опорой на пассажирском сиденье.

Внешне новинка выделяется светодиодной головной оптикой, новой черно-хромированной радиаторной решёткой и такого же цвета нижней панелью.

Под капотом обновлённой Honda Odyssey функционирует 3,5-литровым V6 производительностью 280 «лошадей». Он агрегатируется с 10-ступенчатым «автоматом».

Стоимость начальной комплектации авто оценивается в 32 910 долларов (около 2,41 млн рублей), а за топовую комплектацию покупателям придется отдать 48 940 долларов (около 3,58 млн рублей).

Ранее стало известно, что из-за низкого спроса японская компания Honda планирует прекратить производство модели Civic в кузове купе.

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