Кострома, 30 июля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки выявили 9 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM

За весь период с начала пандемии в регионе по официальным данным SARS-CoV-2 выявили у 2175 людей, 1684 или 77% пациентов излечились. Новые случаи смерти больных COVID-19 за 24 часа не зафиксированы.

В стационарах находятся 58 человек, 407 пациентов проходят лечение амбулаторно.