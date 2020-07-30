Элиста, 30 июля, 2020, 12:42 — ИА Регнум. 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия, сообщили в региональном оперативном штабе 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Выписаны с выздоровлением за сутки 63 пациента. В тяжёлом состоянии в больницах Калмыкии остаются 11 человек, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2621 человека, 1883 пациента выписаны, скончались 38 человек.