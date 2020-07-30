Москва, 30 июля, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор Президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Forumdaily.com Президент России В.В.Путин

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Разговор лидеров двух стран состоялся в контексте предстоящего в 2020 году 60-летия установления дипломатических отношений России и Кипра.

Путин и Анастасиадис обсудили необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, а также ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, решение начать допускать на Кипр с 23 июля туристов из 50 стран приняли кипрские власти.

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