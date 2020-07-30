Барнаул, 30 июля, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Помимо увеличения минимального пособия по безработице, в России необходимо внедрить субсидирование заработных плат работодателям при увеличении числа рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

Комментируя инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное — до уровня средней зарплаты, она также отметила:

«Минимальный размер пособия нуждается в повышении. При этом параллельно государству необходимо обратить свое внимание и на такое решение, как субсидирование заработных плат работодателям при увеличении рабочих мест. Зачастую предприниматель имеет желание увеличить число трудящихся, но ограничен финансово. А если работник будет, например, обходиться ему не 30 тыс. руб. в месяц, а 15, то вероятность создания нового рабочего места значительно увеличится.

Такой способ бюджетных трат будет иметь широкий спектр позитивных эффектов. Здесь мы получаем вместо безработного человека — трудящегося. Работник наращивает квалификацию, стаж, имеет возможность брать кредит, лучше чувствует себя психологически и так далее, и, в конце концов, просто, является активной и полноценной частичкой социума. Работодатель получает результаты труда и увеличение разноплановых возможностей. Государство обретает экономическое оживление, снижение безработицы, увеличение налоговых сборов.

То есть, я сторонник увеличения пособия, но это решение должно оцениваться и приниматься в комплексе с другими вариантами поддержки граждан и экономики в целом. Избыточно высокие пособия по безработице способствуют росту теневой занятости с одновременным снижением белой и снижению трудовой активности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ФНПР направила письмо в адрес руководства Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в котором просит увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.