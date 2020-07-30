Сухум, 30 июля, 2020, 12:29 — ИА Регнум. В банкоматах Абхазии прекращается обслуживание банковских карт, по которым получают российские пенсии. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба министерства социального обеспечения и демографической политики республики

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«С августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии будет прекращено», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пенсии можно будет получать в отделениях банков Абхазии. Для этого, кроме банковской карты, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Стоит отметить, что в мае в Пенсионном фонде России сообщили, что на территории Абхазии выявлены случаи незаконного получения пенсий через банкоматы. Общая сумма ущерба была оценена в 15 млн рублей.