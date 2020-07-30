Стокгольм, 30 июля, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Многие древние памятники и сохранившиеся до наших дней «остатки» первобытной культуры в Швеции и во многих странах мира могут быть разрушены в результате человеческой деятельности. К такому мнению пришла группа шведских ученых, которая провела тематическое исследование поселения каменного века в Сконе. Об этом 30 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

pxfuel.com Искусство верхнего неолита

Географической локацией стала одна из историко-культурных сокровищниц Швеции, населенный пункт Агерёд на севере Сконе. Еще в 1940-х годах здесь были найдены сотни предметов, которые первобытные люди времен каменного века вырезали из костей оленей, кабанов и других животных. Тогда археологи обнаружили множество наконечников стрел, рыболовные сети и украшения.

Фрагменты костей и артефактов хорошо сохранились только благодаря бескислородной среде торфяника, в который постепенно превратилась данная стоянка каменного века. Однако теперь исследовательская группа археолога Адама Боэция показала, что ухудшение состояния почвы привело к разрушению оставшихся в земле предметов.

В частности, одним из факторов эрозии почвы стали удобрения, применяемые в сельском хозяйстве в данной местности. Кроме того, загрязнение воздуха и изменение климата также сыграли свою пагубную роль, считает Боэций.