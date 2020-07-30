Санкт-Петербург, 30 июля, 2020, 12:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина без страховки взобрался на 462-метровую башню «Лахта Центра». Начата проверка. Об этом 30 июля ИА REGNUM рассказали в пресс-службе центра.

Стоп-кадр youtube.com В Петербурге мужчина без страховки залез на башню «Лахта Центра».

Короткий видеоролик с опасным трюком был опубликован 27 июля. На трейлере запечатлено, как мужчина в черной одежде и маске поднимается по ребру башни самого северного небоскреба в мире. Отметим, что ее высота достигает 462 метров.

«В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Комментарии могут быть предоставлены после выяснения всех обстоятельств», — пояснили в пресс-службе.

Добавим, как стало известно СМИ, отчаянный поступок совершил руфер из Новосибирска по имени Кирилл, свою личность молодой человек старается скрывать.

«Лахта Центр» — комплекс площадью 400 тысяч квадратных метров — строится в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. Офисные пространства комплекса займут структуры группы «Газпром», порядка трети площадей отведено под концептуальные общественные пространства: открытый амфитеатр, пешеходная набережная, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.