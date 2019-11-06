Москва, 30 июля, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Космический ракетный комплекс «Байтерек» для запуска беспилотных космических аппаратов будет создан на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения. Соответствующее соглашение на оказание услуг по его созданию было заключено сегодня, 30 июля, в городе Байконур. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Vpk.name Ракета-носитель Союз-5

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Подписи под документом поставили генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Озар и генеральный директор СП «Байтерек» Куат Мустафинов. Также на церемонии подписания присутствовали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Азамат Батыркожа.

«Проект «Байтерек» предусматривает создание ракетного комплекса «Байтерек» на базе наземной космической инфраструктуры «Зенит-М» на космодроме «Байконур» для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», — говорится в сообщении госкорпорации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года депутаты Сената Казахстана ратифицировали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение с Россией о создании космического ракетного комплекса «Байтерек». Соглашение определяет обязательства России и Казахстана в рамках данного проекта.

В частности, казахстанская сторона обязуется инвестировать средства в модернизацию наземной инфраструктуры, а российская — в строительство ракеты.