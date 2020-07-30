Берлин, 30 июля, 2020, 11:37 — ИА Регнум. ЗаявлениеДональда Трампа рассчитано на людей с неразвитыми умственными способностями — все остальные знают, чтоприсутствие американских войск в Европе не имеет к «защите от России» никакого отношения, по сути оно — продолжение послевоенной оккупации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 июля, комментируя высказывания президента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра мышцей

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил, что «не понимает», почему США должны «защищать Германию от России», если Германия платит России миллиарды долларов за поставки энергоресурсов и при этом не в полной мере выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО.

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«Комментарий Дональда Трампа рассчитан на людей с неразвитыми умственными способностями. А тем, у кого они есть и кто их иногда включает, понятно, что с 1986 года присутствие американских войск в Германии и вообще в Европе не имеет ничего общего к «защите от России».

Американцы находились в Германии в усиленном составе в те годы, когда российская армия, да и сама Россия были совершенно разгромлены. Они оставались там и тогда, когда наша страна и наша армия начали восстанавливаться. Нам, однако, пока сил на стопроцентную оборону недостаёт, и в Вашингтоне это знают. Не суются только потому, что осознают нашу способность нанести США в ответ на их агрессивные действия неприемлемый ущерб.

Итак, войска США используют территорию Германии в основном чтобы контролировать своих европейских «партнёров». По сути дела, это продолжение послевоенной оккупации. Во-вторых, они, опираясь на эти базы, обеспечивают своё присутствие на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Афганистане, работают по Пакистану и Ирану. В настоящее время речь идёт о сокращении этого присутствия. Как бы то ни было с сокращением, переводят они часть своих войск в Италию и совсем не к границам России — ни о чём не говорит?