Москва, 30 июля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.

New-euro-banknotes.eu Евро

Так, курс евро увеличился на 69 копеек и составил 86,3 рубля (впервые с начала апреля). Курс доллара вырос на 83 копейки, до 73,4 рубля (впервые с 18 мая).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам торгов 29 июля рубль укрепился к доллару на 0,09%, до 72,52 руб. К единой валюте он подешевел на 0,09% до 85,15 руб., к британцу — на 0,35%, до 94,11 руб.

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