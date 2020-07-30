Минск, 30 июля, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В ходе состоявшейся утром 30 июля в Центризбиркоме Белоруссии встречи с кандидатами в президенты госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков заявил, что в отношении задержанных накануне 33 граждан России возбуждено уголовное дело. Он сообщил также, что ведётся поиск ещё до 200 въехавших «боевиков».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

"Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки», —сообщает белорусский портал tut. by со ссылкой на присутствовавшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева.

Равков во время выступления в Центризбиркоме сообщил кандидатам, что в Белоруссии находится 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что создало риск для массовых мероприятий. В отношении задержанных 33 возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

По словам Дмитриева, Равков заверил: некоторые задержанные якобы дают показания, что «приехали делать революцию». Со слов главы Совбеза, как поняли кандидаты в президенты, якобы формирующиеся под Псковом и Невелем «группировки» создаются с той же целью.

Кандидат в президенты Сергей Черечень подтвердил сказанное Дмитриевым, сообщив: «Основная цель встречи — предупредить, что возможны провокации, и эти провокации, скорее всего, будут».

Черечень заявил, как сообщает агентство «Интерфакс-Запад», что «были задержаны боевики, таких боевиков, скорее всего, на территории Белоруссии еще достаточно много. Плюс готовятся группировки, которые планируют въехать на территорию Белоруссии до 9 августа».

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Напомним, под утро 29 июля КГБ Белоруссии совместно с минским ОМОН задержал 33 граждан России, отдыхавших в санатории под Минском. Задержанных объявили членами ЧВК «Вагнер». Государственное телевидение продемонстрировало их паспорта.

В тот же день, 29 июля, Александр Лукашенко созвал срочное заседание Совбеза и, как сообщила президентская пресс-служба, заявил: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было всё предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

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