Рязань, 30 июля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. 26 случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Рязанской области, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе. В лечебных учреждениях находится 181 пациент, в том числе четыре ребёнка.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 6266 носителей коронавируса. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет. Ещё 29 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.

В федеральном оперативном штабе отмечен один летальный исход за сутки, таким образом, в регионе скончались 29 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.