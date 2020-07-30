Lamborghini представила гиперкар Essenza SCV12
Рим, 30 июля, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Итальянская компания Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар Essenza SCV12, разработанный гоночным подразделением Squadro Corse. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Отмечается, что всего будет создано 40 таких автомобилей.
Собран гиперкар на базе модели Aventador SVJ. Авто укомплектовано самым мощным мотором Lamborghini. Его рабочий объём равен 6 литров, а производительность V12 составляет 830 «лошадей». Это на 50 л. с. больше, чем мощность самой производительной обычной модификации Aventador SVJ.
С движком агрегатируется 6-скоростная коробка передач Essenza SCV12. Привод у гиперкара исключительно задний.
Стоит отметить, что несмотря на внушительную мощность, автопроизводители не установили в автомобиль каркас безопасности. При этом силовая структура соответствует всем требованиям FIA для гоночных прототипов.
Ранее умельцы из Вьетнама создали версию Lamborghini Aventador SVJ с картонным кузовом. Авто было создано за пять месяцев. Стоимость модернизации составила около 500 долларов (порядка 36 тыс. рублей).
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