Москва, 30 июля, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Московский городской суд 3 августа проверит законность ареста трех фигурантов дела о торговле новорожденными, сообщили 30 июля РАПСИ со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

(сс) succo Суд

По словам защитника, суд рассмотрит апелляции на арест завотделением экстракорпорального оплодотворения ЦМП «Петровские ворота» Тараса Ашиткова, юриста «Росюрконсалтинга» Романа Емашева и переводчика Кирилл Анисимов.

Всего же по делу проходят восемь человек. Семеро из них находятся в СИЗО, еще одна фигурантка — под домашним арестом.

Уголовное дело было возбуждено после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного младенца. Он и еще трое новорожденных, рожденных суррогатным материнством, находились там под присмотром няни, пока их родители — граждане иностранных государств — оформляли документы на детей. В настоящий момент проводится следствие, направленное на установление всех материалов дела.

Защита обвиняемых настаивает на том, что врачи просто выполняли свою работу по проведению искусственных оплодотворений и ни о какой торговле детьми не может быть и речи.