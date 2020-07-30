В Нижнем Тагиле ливнем размыло дороги
Нижний Тагил, Свердловская область, 30 июля, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области устраняют последствия сильного ливня. Об этом пишут СМИ.
(сс) George Hodan
Ливень
Стихия обрушилась на город 29 июля. В результате некоторые улицы подтопило. Также размыло часть дорог.
После ливня соответствующие службы приступили к устранению последствий дождя. Мэр города Владислав Пинаев охарактеризовал в соцсетях ситуацию как нештатную. Он отметил, что дорожные службы оперативно реагирую на жалобы населения.
«Проверяю лично», — подчеркнул глава города.