Нижний Тагил, Свердловская область, 30 июля, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области устраняют последствия сильного ливня. Об этом пишут СМИ.

(сс) George Hodan Ливень

Стихия обрушилась на город 29 июля. В результате некоторые улицы подтопило. Также размыло часть дорог.

После ливня соответствующие службы приступили к устранению последствий дождя. Мэр города Владислав Пинаев охарактеризовал в соцсетях ситуацию как нештатную. Он отметил, что дорожные службы оперативно реагирую на жалобы населения.

«Проверяю лично», — подчеркнул глава города.