В Ярославле продолжаются работы по реконструкции очистных сооружений
Ярославль, 30 июля, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле завершена разработка проектов по реконструкции комплекса сооружений биологической очистки сточных вод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».
Речь идёт о реконструкции второй очереди очистных сооружений и системы обеззараживания сточных вод первой-второй очереди. В настоящее время проекты проходят экологическую и градостроительную экспертизы. Работы по реконструкции очистных сооружений канализации идут в рамках проекта «Оздоровление Волги».
В целом на реконструкцию 2-ой очереди очистных сооружений канализации АО «Ярославльводоканал» уже потрачено 35 млн рублей. Работы проводятся силами предприятия с привлечением подрядных организаций.
Подводящий канал перед решётками разделен на две части, что позволит производить ремонт оборудования без остановки технологического процесса извлечения крупных примесей. Выполнен ремонт песколовок. В них происходит удаление из сточных вод песка и минеральных примесей. Также завершены работы по реконструкции лотка Паршаля.
Масштабные работы проведены на канализационной насосной станции № 11 «Юговосточная». На нее поступает около 60% стоков города. Заменены всасывающие трубопроводы на аналогичные из нержавеющей стали, что приведет к более долговечному их использованию. Произведена гидроизоляция стен и ремонт несущих колонн. В настоящий момент выполнено более половины работ. Работы ведутся без остановки работы станции.