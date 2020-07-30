Москва, 30 июля, 2020, 10:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 129 пациентов. Об этом 30 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 13 802.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено свыше 5509 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 834 499.

При этом отмечается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились свыше 629 655 человек, 9322 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 27,8 млн.