Вашингтон, 30 июля, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Популярный мессенджер Telegram обратился в Еврокомиссию из-за возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции. Претензия касается магазина приложений App Store, сообщает 30 июля газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

В жалобе говорится, что Apple должна позволить пользователям загружать программное обеспечение за пределами App Store. Обращение адресовано Маргрете Вестагер — заместителю главы Еврокомиссии (ЕК), которая ответственна за вопросы конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о попытке Apple обосновать комиссию в 30% для разработчиков приложений, которая неоправданно высока. В июне в ЕС приступили к рассмотрению жалобы японской интернет-компании Rakuten на Apple, также связанной с нарушением правил конкуренции.

Читайте также: В ЕС начали рассматривать жалобу японской компании в адрес Apple