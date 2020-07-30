Москва, 30 июля, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Экстренные службы проверяют все отделения Сбербанка в Москве после сообщения об их «минировании». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«В 10:15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент в отделениях ведётся проверка.