В Калужской области снизилось количество поддельных денег
Калуга, 30 июля, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В банковской системе Калужской области количество выявленных поддельных денежных знаков Банка России во втором квартале снизилось почти в два раза по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом 30 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.
По его словам, за апрель — июнь 2020 года выведено из обращения 52 поддельных банкноты Банка России. В первом квартале 2020 года их было выявлено 99. Среди обнаруженных подделок 32 пятитысячные банкноты (62% от общего числа подделок), 18 банкнот номиналом 1000 рублей (35%) и две пятисотрублевые (3%). Кроме того, во втором квартале эксперты нашли три подделки номиналом 100 долларов США.
«Нельзя забывать о том, что наличные деньги необходимо обязательно проверять на подлинность. Особенную бдительность нужно проявлять на рынках, ярмарках, в небольших магазинах, киосках, а также и на заправках — где у кассиров нет специальной техники для проверки денег и нередко плохое освещение», — сказал Владимир Репета.