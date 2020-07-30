Калуга, 30 июля, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В банковской системе Калужской области количество выявленных поддельных денежных знаков Банка России во втором квартале снизилось почти в два раза по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом 30 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.

Проверка подлинности банкнот

По его словам, за апрель — июнь 2020 года выведено из обращения 52 поддельных банкноты Банка России. В первом квартале 2020 года их было выявлено 99. Среди обнаруженных подделок 32 пятитысячные банкноты (62% от общего числа подделок), 18 банкнот номиналом 1000 рублей (35%) и две пятисотрублевые (3%). Кроме того, во втором квартале эксперты нашли три подделки номиналом 100 долларов США.

«Нельзя забывать о том, что наличные деньги необходимо обязательно проверять на подлинность. Особенную бдительность нужно проявлять на рынках, ярмарках, в небольших магазинах, киосках, а также и на заправках — где у кассиров нет специальной техники для проверки денег и нередко плохое освещение», — сказал Владимир Репета.