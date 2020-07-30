Пекин, 30 июля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Китайский концерн FAW, которому принадлежит компания Hongqi («Красное знамя»), представила новый внедорожник класса люкс, который получил название HongQi E-HS9. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Faw.com.cn HongQi E-HS9

HongQi E-HS9 — первый флагманский внедорожник класса люкс, который получил электрические агрегаты. Новинка была представлена на международной выставке автомобилей в Чанчуне.

Внедорожник получил оригинальный внешний вид в китайском стиле. При этом современные решения, к которым можно отнести выдвигающиеся ручки и светодиодную оптику, сочетаются с классическим экстерьером этой модели.

Габариты HongQi E-HS9 составляют: 5290×2010×1731 мм. Размер колесной базы равен 3110 мм.

В отделке салона новинки были использованы только натуральные высококачественные материалы (кожа, дерево ценных пород, полированный алюминий). Кроме того, внутри установлены три жидкокристаллических экрана.

В качестве силовой установки у HongQi E-HS9 два электродвигателя, которые установлены на осях внедорожника. Модель полноприводная. На одном заряде модель может проехать до 500 км. С 0 до 100 км/ч время разгона составляет 4 с.

Продажи HongQi E-HS9 в Китае начнуться в конце этого года. Стоимость внедорожника пока не известна.

Ранее стало известно, что на китайском авторынке стартовали продажи электропикапа Dongfeng Rich 6 EV.

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