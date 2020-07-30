Москва, 30 июля, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Власти РФ спасают нефтяной и газовый сектор, надеясь, что торговля выживет сама по себе, полагает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Виктор Чеглов. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубль

«Процесс пошел. Нужно было (во время режима самоизоляции — прим. ИА REGNUM) выделить деньги всем малым и средним предприятиям непродовольственной торговли и общепита на пополнение оборотных средств, полностью освободить от налогов и, самое главное, открыть их гораздо ранее, чем это было сделано, — сказал Чеглов. — Перестраховка региональных властей усугубила кризис, к тому же у них нет денег в региональных бюджетах на помощь частному бизнесу. Значит, надо просить федеральное правительство, а последнее спасает нефтянку, газовую сферу и крупное производство, считая, что торговля сама выживет. И она выживет — кушать и одеваться нужно даже во время войн».

Однако, как подчеркнул экономист, на месте малого, среднего бизнеса и реальных индивидуальных предпринимателей появятся магазины крупных торговых сетей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова рассказала, что непростая экономическая ситуация, сложившаяся в РФ в результате пандемии коронавируса, привела к тому, что торговый сектор был вынужден объявлять бесконечные распродажи и промо-акции, что в итоге плохо сказалось на лояльности покупателей.