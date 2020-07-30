Власти в регионах РФ перестраховались и усугубили кризис – экономист
Москва, 30 июля, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Власти РФ спасают нефтяной и газовый сектор, надеясь, что торговля выживет сама по себе, полагает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Виктор Чеглов. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул экономист, на месте малого, среднего бизнеса и реальных индивидуальных предпринимателей появятся магазины крупных торговых сетей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая кафедрой маркетинга и торгового дела факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Юлия Сяглова рассказала, что непростая экономическая ситуация, сложившаяся в РФ в результате пандемии коронавируса, привела к тому, что торговый сектор был вынужден объявлять бесконечные распродажи и промо-акции, что в итоге плохо сказалось на лояльности покупателей.