Забайкальский край, 30 июля, 2020, 10:10 — ИА Регнум. В школе-интернате № 4 села Куанда (Каларский район Забайкалья) на средства «президентского» гранта отремонтируют единственный бассейн, не видевший ремонта более 10 лет — во времён строительства Байкало-Амурской магистрали.По словам директора Куандинской средней школы-интерната №4 Светланы Белоусовой, проект восстановления уже готов, он рассчитан на 8,6 миллиона рублей, из них почти шесть миллионов рублей — средства краевого гранта.

Правительство Забайкальского края В школе-интернате № 4 села Куанда восстановить бассейн поможет президентский грант

«Нам как воздух нужен для оздоровления ребят свой бассейн. Чаша бассейна — 12,5 метра, на четыре дорожки, большая площадь, просторные раздевалки. По проекту мы хотим заменить чашу, поставить систему фильтрации воды, заменить трубы, решить проблемы с электроснабжением, провести ремонт помещений. Когда бассейн работал, он никогда не пустовал — здесь проходили соревнования, сборы допризывной молодежи, смены летнего пришкольного лагеря», — подчеркнула Светлана Белоусова.

Всего в Куанде проживает более полутора тысяч человек, в школе обучается около 300 учащихся, в том числе дети из отдаленных поселков, где проживают малочисленные народности. В бассейн на соревнования съезжаются дети из Новой Чары, Старой Чары, Икабьи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в перечне победителей очередного конкурса президентских грантов 2019 года значатся 13 инициатив из Забайкальского края. На их реализацию авторы получат в общей сложности 22 миллиона рублей.