Минск, 30 июля, 2020, 10:07 — ИА Регнум. В Белоруссии происходит беспредел по отношению к гражданам России, и по этому поводу Александру Лукашенко придется как минимум дать пояснения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 июля, комментируя задержание в Белоруссии 33 граждан России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали граждан России, которых они считают сотрудниками российских частных военных компаний и подозревают в намерении организовать беспорядки — или, по последней версии следствия, «подготовить теракт».

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«В новости о задержании граждан России в Белоруссии поразило то, что ей сразу придали политическую нервность. Некоторые наши официальные лица даже стали чуть ли не оправдываться, заявлять, что «у России никогда не было и не могло быть планов по дестабилизации ситуации в Белоруссии» и что «Россия всегда поддерживала президента Белоруссии Александра Лукашенко».

Послушайте, причём тут это? СМИ не сообщают ни о каких серьёзных основаниях для задержания российских граждан. Белорусским силовикам, насколько можно судить сейчас, не понравились «нашивки, медальоны с информацией о группе крови, а также российские паспорта задержанных», их принадлежность к ЧВК «Вагнер». И ещё тот факт, что некоторые из задержанных были «зафиксированы» в Донбассе. Согласитесь, для такой шумихи маловато. Где оружие, где взрывчатка? А если этого нет, то почему их называют «боевиками»? Где материалы и оборудование для дестабилизации ситуации в Белоруссии? Ничего этого белорусские силовики не предъявили.