Омск, 30 июля, 2020, 10:07 — ИА Регнум. В Омской области погодные условия первой-второй декад июля 2020 года были неблагоприятными для роста и развития сельхозкультур. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Григорий Мясоедов. Молебен во время засухи. 1880

В южных районах Омской области из-за суховея и почвенной засухи ввели режим ЧС. Значительный недобор осадков фиксировался в большинстве районов, кроме Знаменского и Оконешниковского. В южных районах с 1 мая по 20 июля выпало 43−84 мм осадков. Это лишь 38−68% от нормы.

С 7 по 13 июня в период цветения озимых культур в десяти районах региона был зарегистрирован суховей. По словам специалистов, при суховеях наблюдается неполное оплодотворение зерна, пустоколосица, череззерница. Зерно получается щуплым и неполновесным.

По информации начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, во второй декаде июля средняя температура воздуха в Омской области превысила норму на 4−5°. Между тем именно этот период времени является для региона периодом цветения и налива зерновых культур.

В связи со сложившейся ситуацией уборочная кампания озимых культур в Омской области началась на две декады раньше обычных сроков.

Как сообщало ИА REGNUM, засуха серьёзно влияет на сельхозсезон и в других регионах Сибири.

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