Ярославль, 30 июля, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области прекратил дело о банкротстве депутата областной думы Романа Фомичёва. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.

Duma.yar.ru Роман Фомичев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в суд с требованием признать Фомичёва как физическое лицо банкротом обратился «Сбербанк России». Банк требовал возврата кредита, поручителем по которому выступал депутат. Параллельно банк обратился с иском в Ленинский районный суд о взыскании задолженности. Там в конце июня между кредитором и должниками было заключено мировое соглашение. Это и стало основанием для прекращения дела о банкротстве.

«Таким образом, в связи с урегулированием спора у суда отсутствуют основания для признания должника банкротом и введения соответствующей процедуры. Также судом установлено, что на дату проведения судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления ПАО «Сбербанк России» о признании должника банкротом иные заявления о признании Фомичева Р. Ю. несостоятельным (банкротом) в арбитражный суд не поступали», — говорится в определении Арбитражного суда Ярославской области.

Роман Фомичев является депутатом Ярославской областной думы двух созывов. В первый раз избирался от партии «Зеленые», второй — от «Единой России».