Москва, 30 июля, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Часть пособий, которые государство на фоне пандемии коронавирусной инфекции выплатило российским семьям на детей в возрасте от трёх до 16 лет, жители страны направили на погашение микрозаймов. Такие выводы на основе анализа количества переводов в микрофинансовые организации с начала апреля сделали аналитики платёжного сервиса CloudPayments.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Микрофинансовая организация

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Так, отмечается, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объём погашения онлайн-займов резко снизился. При этом на второй неделе июня был отмечен всплеск платежей. Это произошло как раз в те даты, когда большинство российский семей получили пособия на детей. Как сообщает РБК, это подтвердили в ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер».

"На наш взгляд, изменение тренда связано с тем, что полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги», — прокомментировал гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны. В конце июня глава государства предложил осуществить аналогичные выплаты с 1 июля.

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По состоянию на середину июля, дополнительные выплаты на детей, объявленные из-за пандемии коронавирусной инфекции, были практически завершены. Российским семьям было переведено 555 млрд рублей.

Добавим, что, согласно опросу ИХ «Ромир», жители России чаще всего тратили дополнительные выплаты от государства на крупные покупки для детей. В основном это спортивные товары. На втором и третьем месте по объёму трат — музыкальные инструменты, детские игрушки и мебель. Также родители купили своим детям аксессуары для компьютеров и гаджетов.