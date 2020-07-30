Ереван, 30 июля, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Азербайджанская сторона в ночь с 29 на 30 июля пятнадцать раз нарушила режим перемирия на армяно-азербайджанской границе. Об этом 30 июля сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Как отметила пресс-секретарь, в ночь с 29 на 30 июля на границе между Арменией и Азербайджаном сохранялась относительно спокойная ситуация.

«Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 15 раз, произведя по армянским позициям около 120 выстрелов», — написала на своей странице Степанян.

Кроме этого, она уточнила, что азербайджанской стороной были обстреляны боевые опорные пункты ВС Армении, расположенные возле сел Чамбарак, Чинари, Айгедзор, Мовсес, Паравакар, Коти, Ерасх, Арени и Зангагатун.

Кроме этого, пресс-секретарь сообщила, что военные Азербайджана также по одному разу открыли огонь по армянским позициям из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла-С» и зенитно-ракетного комплекса «Оса-АК».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян призвал Израиль остановить продажу оружия Азербайджану.